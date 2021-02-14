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В День влюбленных работники подразделения по защите гостайны УФСИН Карелии отметили профессиональный праздник

Новости. Общество
13:50, 15 Февраля 2021
фото: © freepik.com
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Так, 14 февраля – День работника подразделений по защите гостайны уголовно-исполнительной системы, сообщили в УФСИН Карелии.

Памятная дата учреждена в 2020 году приказом директора ФСИН России, в соответствии с которым подразделения по защите государственной тайны УИС - уголовно-исполнительной системы были выделены в самостоятельную структуру, включив в себя сотрудников секретариата, группы специальной связи и технической защиты информации.

Сотрудники нового подразделения участвуют в выполнении важных государственных задач, в том числе обеспечивая эффективную защиту государственной тайны, что очень важно в условиях всеобщей компьютеризации.

На новое подразделение возложено также проведение соответствующих организационных и технических мероприятий и координация деятельности учреждений УИС по данному направлению служебной деятельности.

Руководство УФСИН России по Республике Карелия поздравило всех сотрудников подразделения по защите государственной тайны УФСИН с профессиональным праздником!

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Комментарии

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карел
2021-02-15 14:48:55
Уволить всех . чтобы неповадно было, вперёд всего УФСИН вылезать и светиться в прессе .
Leopol'd
2021-02-15 14:10:39
Надеюсь они валентинки друг-другу подарили. Ах да, еще в форточки фонариками посветили. А потом на рыбалку-охоту, т.к. это еще и день рыболовов-охотников.
кир
2021-02-15 14:03:13
Риторический вопрос. Люди, работавшие в первых отделах на предприятиях и в учреждениях и владевшие гостайнами спокойно уехали на ПМЖ в 90-х годах в другие страны. Почему? Или тайны там вовсе не тайны, а надбавка к зарплате на работе с секретными материалами всё же идёт?
однозначно
2021-02-15 14:00:55
Урки их по мобильнику из камеры поздравили ?
Гость
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