В День влюбленных работники подразделения по защите гостайны УФСИН Карелии отметили профессиональный праздник

Так, 14 февраля – День работника подразделений по защите гостайны уголовно-исполнительной системы, сообщили в УФСИН Карелии.

Памятная дата учреждена в 2020 году приказом директора ФСИН России, в соответствии с которым подразделения по защите государственной тайны УИС - уголовно-исполнительной системы были выделены в самостоятельную структуру, включив в себя сотрудников секретариата, группы специальной связи и технической защиты информации.

Сотрудники нового подразделения участвуют в выполнении важных государственных задач, в том числе обеспечивая эффективную защиту государственной тайны, что очень важно в условиях всеобщей компьютеризации.

На новое подразделение возложено также проведение соответствующих организационных и технических мероприятий и координация деятельности учреждений УИС по данному направлению служебной деятельности.

Руководство УФСИН России по Республике Карелия поздравило всех сотрудников подразделения по защите государственной тайны УФСИН с профессиональным праздником!