В Деревянке построят школу на 200 мест

Проектно-сметная документация на строительство школы в поселке Деревянка Прионежского района готова, сообщили в правительстве Карелии.

О новой школе говорили на выездном совещании, которое 4 августа в Прионежском районе провела вице-премьер Правительства Карелии по социальным вопросам Лариса Подсадник.





В новом учебном году ребята из поселка Деревянка, где закрывается старая школа, будут ездить на уроки в соседнее село Деревянное. Это временная мера − на период строительства новой школы. По запланированному маршруту 4 августа проехали участники выездного совещания во главе с заместителем премьер-министра Правительства республики по социальным вопросам Ларисой Подсадник.





Главное здание Деревянкской средней школы №5 построено в 1955 году, двухэтажная пристройка – в 1966-м. Весной 2018 года по предписанию надзорных органов был закрыт второй этаж школы. На предыдущих совещаниях под руководством Главы Карелии неоднократно отмечалась назревшая потребность строительства в поселке современной большой школы.





Новое здание на 200 мест будет возведено на месте нынешней школы. Согласно проекту предусмотрено оснащение современным оборудованием, в том числе для исследовательской деятельности.





− Федеральные средства выделяются в рамках национального проекта «Образование». Республика также серьезно вложилась в строительство этой школы. По решению Артура Парфенчикова необходимая сумма добавлена из регионального бюджета, − сказала Лариса Подсадник.





Софинансирование складывается из примерного расчета 60% федеральных средств и 40% − республиканских.

Как сообщил глава администрации Прионежского района Григорий Шемет, проектно-сметная документация для строительства школы получила положительное заключение госэкспертизы, осенью будут проведены конкурсные процедуры на определение подрядчика.

На время строительства образовательный процесс будет организован в средней школе №9 села Деревянное, в двухэтажном кирпичном здании 1988 года постройки. Там сейчас учатся 149 человек. К ним добавятся еще около 80 ребят из Деревянки. Учитывая, что самой в деревянской школе почти 150 учеников, обучение придется организовать в две смены. При этом дети начальных классов будут учиться в самой Деревянке − в здании детского сада.

В 2019 году Деревянкская школа приобрела три новых автобуса ПАЗ вместимостью 22 пассажира каждый. Расстояние между населенными пунктами − 20 километров, на поездку потребуется примерно полчаса. Сейчас ведется ямочный ремонт дороги. Привести дорожное полотно в надлежащее состояние дано Министерству транспорта республики. Кроме того, принято решение обустроить остановочный комплекс на одной из двух остановок в Деревянке – где такая конструкция отсутствует.





Для организации с 1 сентября бесплатного горячего питания школьников младших классов и ремонта пищеблоков общеобразовательных организаций администрации Прионежского района предоставлена субсидия в размере 3 миллионов 830 тысяч рублей. Более полутора миллионов с учетом прибавления учеников получила школа села Деревянное, сейчас там ремонтируются пищеблок и спортзал.

Новую школу в Деревянке планируется построить до конца 2021 года. Следующее совещание состоится накануне учебного года.