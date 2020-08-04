890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Занимавшийся благоустройством Аллеи отцов в Петрозаводске подрядчик попал под штрафные санкции 4
04.08.2020 16:39
Владелец вымышленной "ласточки" вынудил жителя Карелии отправиться в "путешествие"
04.08.2020 16:22
Надбавку к окладу начали получать военнослужащие некоторых видов войск 16
04.08.2020 16:37
В Карелии отметят День физкультурника 4
04.08.2020 17:20
Житель Ленобласти пострадал в ДТП в Карелии
04.08.2020 16:13
Мотоциклисту, пострадавшему в страшной аварии в Петрозаводске, нужна помощь 5
04.08.2020 14:20

В Деревянке построят школу на 200 мест

Новости. Общество
10:25, 05 Августа 2020
фото: © правительство Карелии
Загрузка...

Проектно-сметная документация на строительство школы в поселке Деревянка Прионежского района готова, сообщили в правительстве Карелии.

О новой школе говорили на выездном совещании, которое 4 августа в Прионежском районе провела вице-премьер Правительства Карелии по социальным вопросам Лариса Подсадник.

В новом учебном году ребята из поселка Деревянка, где закрывается старая школа, будут ездить на уроки в соседнее село Деревянное. Это временная мера − на период строительства новой школы. По запланированному маршруту 4 августа проехали участники выездного совещания во главе с заместителем премьер-министра Правительства республики  по социальным вопросам Ларисой Подсадник.

Главное здание Деревянкской средней школы №5 построено в 1955 году, двухэтажная пристройка – в 1966-м. Весной 2018 года по предписанию надзорных органов был закрыт второй этаж школы. На предыдущих совещаниях под руководством Главы Карелии неоднократно отмечалась назревшая потребность строительства в поселке современной большой школы.

Новое здание на 200 мест будет возведено на месте нынешней школы. Согласно проекту предусмотрено оснащение современным оборудованием, в том числе для исследовательской деятельности.

− Федеральные средства выделяются в рамках национального проекта «Образование». Республика также серьезно вложилась в строительство этой школы. По решению Артура Парфенчикова необходимая сумма добавлена из регионального бюджета, − сказала Лариса Подсадник.

Софинансирование складывается из примерного расчета 60% федеральных средств и 40% − республиканских.

Как сообщил глава администрации Прионежского района Григорий Шемет, проектно-сметная документация для строительства школы получила положительное заключение госэкспертизы, осенью будут проведены конкурсные процедуры на определение подрядчика.

На время строительства образовательный процесс будет организован в средней школе №9 села Деревянное, в двухэтажном кирпичном здании 1988 года постройки. Там сейчас учатся 149 человек. К ним добавятся еще около 80 ребят из Деревянки. Учитывая, что самой в деревянской школе почти 150 учеников, обучение придется организовать в две смены. При этом дети начальных классов будут учиться в самой Деревянке − в здании детского сада.

В 2019 году Деревянкская школа приобрела три новых автобуса ПАЗ вместимостью 22 пассажира каждый. Расстояние между населенными пунктами − 20 километров, на поездку потребуется примерно полчаса. Сейчас  ведется ямочный ремонт дороги. Привести дорожное полотно в надлежащее состояние дано Министерству транспорта республики. Кроме того, принято решение обустроить остановочный комплекс на одной из двух остановок в Деревянке – где такая конструкция отсутствует.

Для организации с 1 сентября бесплатного горячего питания школьников младших классов и ремонта пищеблоков общеобразовательных организаций администрации Прионежского района предоставлена субсидия в размере 3 миллионов 830 тысяч рублей. Более полутора миллионов с учетом прибавления учеников получила школа села Деревянное, сейчас там ремонтируются пищеблок и спортзал.

Новую школу в Деревянке планируется построить до конца 2021 года. Следующее совещание состоится накануне учебного года.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.07.2020, 16:02
Министр образования Карелии ответил учительнице, заявившей о коллапсе в системе школьного образования
02.08.2020, 16:09
Бросившимся под колеса авто в Петрозаводске оказался 14-летний подросток
30.07.2020, 16:38
Страшное ДТП с участием мотоциклиста произошло сегодня в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
01.08.2020, 13:55
Юлия Меньшова побывала в Карелии на месте съемок фильма "Любовь и голуби" спустя 38 лет (ФОТО)
03.08.2020, 16:38
В тихом центре Петрозаводска строят дом в скандинавском стиле (ФОТО)
02.08.2020, 13:36
Молодой человек бросился под колеса авто в Петрозаводске (ВИДЕО)

Аналитика

Сегодня 09:36
Капитал
Подготовку Карелии к 100-летнему юбилею оценят в сентябре 2
Депутат Госдумы Валентина Пивненко рассказала о предстоящем заседании госкомиссии по подготовке к 100-летию Карелии в Москве и объектах столетия, работа над которыми продолжается.
Приговор никому не понравился 5
04.08.2020 13:56
Где научат быть здоровыми
31.07.2020 15:36
"Власть разыгрывает позорный спектакль" 8
31.07.2020 13:58
Почему новую квартиру выгодно покупать именно сейчас
30.07.2020 10:25
Вся аналитика

Чтиво

03.08.2020 09:40
Без политики
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
По данным Роспотребнадзора, каждый седьмой россиян уже имеет иммунитет к новой коронавирусной инфекции.
Кому нужен Богдан 2
31.07.2020 21:46
Каждый седьмой россиянин имеет иммунитет к COVID-19
27.07.2020 16:00
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»