В деревне на юге Карелии торжественно открыли танк Т-34 (ФОТО)

Обновленный танк времен Великой отечественной войны появился в Олонецком районе.

В деревне Самбатукса Олонецкого района республики сегодня, 6 сентября, состоялась торжественная церемония открытия Танка Т-34. Об этом рассказали в районной администрации.

Танк является надгробием братской могилы воинов, павших в боях за освобождение Карелии в годы Великой Отечественной войны. Возле деревни советские войска в 1944 году прорвали финскую оборону. Всего в братской могиле увековечены имена 175 бойцов.

Отреставрировали танк в рамках реализации проекта «Памятные места Карелии» специалисты музея «Битва за Ленинград» из города Всеволожск.