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Новости. Общество
14:05, 18 Июля 2019
фото: Столица на Онего

В деревню Карелии, где голодали старики, привезут продукты

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Администрация Видлицкого поселения подписала договор с предпринимателем о доставке продуктов в деревню Большие Горы Олонецкого района Карелии.

Как сообщила "Столице на Онего" глава Видлицкого поселения Татьяна Степанова, на этой неделе подписан договор о поставке продуктов в Большие Горы.

"На этой неделе мы подписали договор о возмещении транспортного расхода по доставке продуктов до Больших Гор, - сказала Татьяна Васильева, - со следующей недели ООО "Ремонт и Сервис" начнет туда возить продукты. Срок договора до 31 декабря этого года".

По словам главы Видлицкого поселения Татьяны Степановой, администрация будет оплачивать предпринимателю расходы на бензин и амортизацию транспорта. В собственности ООО "Ремонт и Сервис" магазин "Вкуснятка" в Видлице, оттуда и будут доставляться товар жителям Больших гор.


Столица на Онего

Ранее сообщали, что в деревню Большие Горы перестала ездить автолавка с продуктами и многие старики не могут купить даже хлеб, так как ближайший магазин находится за 16 километров.

Как живут старики в Больших Горах без продуктов, читайте здесь.

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Комментарии

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Андрей Дубенский
2019-07-18 15:17:20
Если за 16 км есть магазин, то есть и возможность скооперироваться и там затариваться. Привыкли на готовеньком, голодающие старики - это из области 1929 года в Стране Советов. Теперь из бюджета немеряно денег отсосут на ихнее обеспечение...
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