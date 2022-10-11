В детские сады в Карелии поставили мясо сомнительной свежести

Пробы свинины и говядины в дошкольных учреждениях Костомукши не соответствовали нормам, сообщили в Россельхознадзоре Карелии.
В октябре Россельхознадзор Карелии отобрал пробы свинины и говядины в двух детских садах Костомукши.
По результатам исследований были выявлены несоответствия продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза.
А именно: пробы свинины и говядины не подошли нормативным значениям по органолептическим показателям, в частности, установлено значение «сомнительная свежесть».
Производители мясной продукции — из других регионов страны.
Информация о несоответствиях направлена в адрес владельца, поставщиков и производителей для принятия мер.
В адрес производителей направлены предостережения.
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