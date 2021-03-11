В детском саду Петрозаводска проверяющие обнаружили фасоль с червями

Действие декларации о соответствии опасной продукции прекращена, сообщили в управлении Россельхознадзора Карелии.

Специалисты управления Россельхознадзора по Карелии провели плановую выездную проверку и в детском саду №23 Петрозаводска обнаружили партию фасоли, не соответствующую требованиям технических регламентов Таможенного союза.

Опасная фасоль поступила в дошкольное учреждение для организации питания. При этом декларация о соответствии, подтверждающая качество и безопасность продукции, была принята по результатам исследований, в результате которых в фасоли продовольственной выявлена загрязненность вредителями.

Продукция с выявленным показателем по загрязненности вредителями – не пригодна для продовольственных целей.

По факту выявленного нарушения заявителю/изготовителю продукции выдано предписание о прекращении действия декларации о соответствии на фасоль продовольственную.

Так, 11 марта заявителем/изготовителем было прекращено действие декларации о соответствии на серийный выпуск крупы: фасоль продовольственная ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.35939/20 от 23.12.2020.

Выявленная в дошкольном учреждении пищевая продукция, без подтверждения её качества и безопасности, уничтожена.

Заявителю/изготовителю продукции направлено уведомление о привлечении к административной ответственности.