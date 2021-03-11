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В детском саду Петрозаводска проверяющие обнаружили фасоль с червями

Новости. Происшествия
11:04, 12 Марта 2021
фото: © pixabay.com
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Действие декларации о соответствии опасной продукции прекращена, сообщили в управлении Россельхознадзора Карелии.

Специалисты управления Россельхознадзора по Карелии провели плановую выездную проверку и в детском саду №23 Петрозаводска обнаружили партию фасоли, не соответствующую требованиям технических регламентов Таможенного союза.

Опасная фасоль поступила в дошкольное учреждение для организации питания. При этом декларация о соответствии, подтверждающая качество и безопасность продукции, была принята по результатам исследований, в результате которых в фасоли продовольственной выявлена загрязненность вредителями.

Продукция с выявленным показателем по загрязненности вредителями – не пригодна для продовольственных целей.
По факту выявленного нарушения заявителю/изготовителю продукции выдано предписание о прекращении действия декларации о соответствии на фасоль продовольственную.
Так, 11 марта заявителем/изготовителем было прекращено действие декларации о соответствии на серийный выпуск крупы: фасоль продовольственная ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.35939/20 от 23.12.2020.

Выявленная в дошкольном учреждении пищевая продукция, без подтверждения её качества и безопасности, уничтожена.
Заявителю/изготовителю продукции направлено уведомление о привлечении к административной ответственности.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Васек
2021-03-12 13:02:51
Капиталистический коммунизм? Все хотят нажиться и на всём!?! Столько проверящих контор налепили, столько некчемных работников на Ленина 2, и ничего не меняется...
zanoza
2021-03-12 12:43:37
Как же возбудился многониковый тролль! Вот она твоя власть чем детей кормит в садах! Всех к Гене надо отправить, чтобы не скучал.
Язва
2021-03-12 12:35:42
Известный "повар П", которого ищет ФБР, с премией в 250.000 долларов США, тому кто найдет и покажет где его "забрать", (он объявлен в международный розыск,за вмешательство в выборы США)тоже,вроде был замешан в каком то отравлении школьников некачественными продуктами, судя по расследованию Навального,но наказали того,кто вскрыл эту гниль, так ведь?
кир
2021-03-12 12:23:49
Частник может хорошо делать только две вещи. Воровать и просирать, сказал как-то классик этого сайта Ткачев.
театральный критик
2021-03-12 12:08:55
Не удивлен безразличием так называемой оппозиции к здоровью и качеству жизни посторонних им людей. Горазды только визжать на митингах и голосовать всегда против.
Вася
2021-03-12 11:46:56
Депутат Госдумы от Карелии об Америке: "Обкакались так на весь мир, что теперь пусть заткнутся"
ромео
2021-03-12 11:35:15
почему молчит Слабунова и Ульянов? Или их волнует судьба только американских детей?
врунофф
2021-03-12 11:29:04
Хде слабунова, фукс, трунов, ермолина, леповецкий в протестанутых футболках с плакатиками ? Не интересует их здоровье обычных российских детей. Почему ?
ромео
2021-03-12 12:02:48
врунофф, они ждут указки из Вашингтона. Пока хозяин указаний и инструкций не присылал.

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