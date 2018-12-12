В ДК Пудожа установят кинозал за 5 млн рублей

Киноконцертный зал в Пудоже разместится в местном Доме культуры, сообщает правительство Карелии.

В январе 2018 года пудожский Дом культуры принял участие в конкурсе фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонд кино) по поддержке кинотеатров в малых и средних городах с населением до 500 тысяч жителей. По итогам конкурсного отбора Дом культуры получил 5 миллионов рублей на оснащение кинозала. На эти средства был куплен экран, новое цифровое оборудование.

С 2016 года в муниципальных образованиях республики появилось 11 оснащенных киноконцертных залов – в Калевале, Беломорске, Медвежьегорске, Сортавале, Суоярви, Кеми, Костомукше, Сегеже, Петрозаводске.

Кроме того, кинозалы, оборудованные на средства Фонда кино, откроются до конца года в Олонце, Сегеже и Петрозаводске. В столице Карелии малый кинозал появится в Центре культуры "Премьер".