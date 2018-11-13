В домах на трех улица Петрозаводска отключат электричество

Временное прекращение подачи электроэнергии связано с выполнением работ по установке оборудования, сообщили в администрации Петрозаводска

В четверг и пятницу, 15 и 16 ноября, с 10 до 17 часов будет отключено электроснабжение на улицах Тепличной, Огородной и Парниковой.

Специалисты АО "Прионежская сетевая компания" проведут в этом районе установку оборудования.