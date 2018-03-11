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Новости. Происшествия
09:28, 11 Марта 2018

В домах по бульвару Интернационалистов в ночь на 11 марта отключили холодную воду

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Как объяснили в ЕДДС Петрозаводска, отключение холодного водоснабжения произошло из-за аварии на водопроводных сетях.

По словам специалистов, для устранения аварии потребуется проведение земляных работ, которые не позволят оперативно вернуть жильцам многоэтажек воду.

"В районе дома №15 по бульвару Интернационалистов произошла утечка, - сообщил дежурный ЕДДС, - будут вестись земляные работы, в первой половине дня будет организован подвоз воды к домам".

Отметим, что, по информации жильцов, отключение произошло 10 марта в районе 22.00.

Бульвар Интернационалистов сейчас в буквальном смысле залит водой - это видно на фото, которое прислали наши читатели. 

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-03-11 11:18:29
Людишки нынче не приучены держать в запасе ведро воды. Только по ночным клубам шастать горазды
кир
2018-03-11 09:38:49
Пусть город прирастает всё новыми жилыми комплексами, бездари.
Гость
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