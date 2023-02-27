В доме на окраине Петрозаводска из-за пожара обрушилась кровля

В районе Соломенное огонь полностью охватил деревянный дом.

Читатель «Столицы на Онего» рассказал о пожаре в петрозаводском районе Соломенное — там утром 28 февраля вспыхнул дом на улице Мебельная.

Как сообщили в МЧС Карелии, пожарные выезжали к месту в районе 11.30.

Загорелся деревянный дом по адресу: улица Мебельная, 39. Строение оказалось полностью охвачено огнем.

Огнеборцы справились со стихией к 12.40. В результате пожара у дома частично обрушилась кровля, однако обошлось без погибших и пострадавших.