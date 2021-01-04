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В Доме ветеранов Петрозаводска назвали бредом подозрения, что сотрудники съели подарки своих подопечных 7
Сегодня 12:44

В Доме ветеранов Петрозаводска назвали бредом подозрения, что сотрудники съели подарки своих подопечных

Новости. Общество
12:44, 05 Января 2021
фото: страница ALINA BAKERY Вконтакте
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Администрация Дома-интерната для ветеранов Петрозаводска ответила на подозрения организаторов сбора новогодних подарков, что часть из них была присвоена сотрудниками учреждения.

Такое предположение высказала инициатор благотворительной акции Алина Пинчук. По ее словам, для пожилых людей, проживающих в интернате, к Новому году были подготовлены подарки - одежда, белье, сладости и фрукты.

Инициатор акции отвезла их в интернат и попросила прислать ей фотографии с праздничного мероприятия, где планировалось раздать эти подарки ветеранам. Однако праздник в Доме ветеранов не состоялся из-за пандемии коронавируса, подарки выдавали в индивидуальном порядке. Но Алину Пинчук не устроил фотоотчет, подготовленный сотрудниками учреждения.

"Они мне прислали фотографии, на которых лежит хлеб и по одной мандаринке. А до это было еще передано больше количество подарков, на что тоже был запрошен фотоотчет. Там были и носочки и кружечки… Сфотографировать пенсионера с подарком, я думаю, что это не затруднит – хотя бы пару фотографий сделать, чтобы мне отчитаться перед людьми, которые это все приносили…", - пояснила инициатор акции.

На странице Вконтакте она высказала подозрение, что часть подарков была присвоена сотрудниками учреждения.

В Доме ветеранов возмутились таким предположением.

"У нас у некоторых проживающих (ветеранов – прим. ред.) тоже есть интернет, и они тоже в шоке, приходят к нам, поддерживают. У нас такого не было, чтобы не дали людям пирожное, и сами это все съели. Ну это бред!.. Также нам предоставили много комплектов постельного белья, много комплектов сорочек, я все сфотографировала. Но по логике, мне, получается надо было бабушку одеть в сорочку и положить на это постельное белье и сфотографировать. Ну, это бред, такого не может быть… Такое наговаривать на людей не этично как минимум, не разобравшись в ситуации", - рассказала "Столице на Онего" специалист Дома-интерната по социальной работе Алина Дудчик.

Инициатор акции обратилась к главе Карелии Артуру Парфенчикову с просьбой провести проверку в Доме ветеранов. Кроме того, разобраться в этой истории пообещал депутат парламента Карелии Леонид Лиминчук. По его словам, он направит запрос в министерство социальной защиты республики.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Врунов
2021-01-05 14:28:03
Статья за клевету вовремя подоспела
Off
2021-01-05 14:06:32
Это , когда то уже было . ))
"Кроме старух, за столом сидели Исидор Яковлевич, Афанасий Яковлевич, Кирилл Яковлевич, Олег Яковлевич и Паша Эмильевич. Ни возрастом, ни полом эти молодые люди не гармонировали с задачами социального обеспечения, зато четыре Яковлевича были юными братьями Альхена, а Паша Эмильевич — двоюродным племянником Александры Яковлевны. Молодые люди, самым старшим из которых был 32-летний Паша Эмильевич, не считали свою жизнь в доме собеса чем-либо ненормальным. Они жили в доме на старушечьих правах, у них тоже были казенные постели с одеялами, на которых было написано «Ноги», облачены они были, как и старухи, в мышиный туальденор, но благодаря молодости и силе они питались лучше воспитанниц. Они крали в доме все, что не успевал украсть Альхен. Паша Эмильевич мог слопать в один присест 5 фунтов тюльки, что он однажды и сделал, оставив весь дом без обеда."....
Андрей Дубенский
2021-01-05 14:18:03
Off, молоток! Как к месту... Это было, есть и будут есть!
насмешница
2021-01-05 13:50:09
И средь этого срама она такая вся в белом стоит красивая
кир
2021-01-05 13:49:27
Простолюдины всегда воровали в школах-интернатах, детских домах, домах престарелых, школьных столовых, больницах и госпиталях. Что было, то было. :) Не все, естественно. Но много.
Вася
2021-01-05 13:29:58
Порча, наведенная на подарок - простая и весьма распространенная негативная установка. Принимающий дар человек, открывается перед посторонней энергией. Именно этим и спешат воспользоваться недоброжелатели, привязывая к подарку, как обычный негатив, так и мощные проклятия.
насмешница
2021-01-05 13:51:48
Вася,
Крутой сюжет! Статистика покажет?
Гость
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