В Доме ветеранов Петрозаводска назвали бредом подозрения, что сотрудники съели подарки своих подопечных

Администрация Дома-интерната для ветеранов Петрозаводска ответила на подозрения организаторов сбора новогодних подарков, что часть из них была присвоена сотрудниками учреждения.

Такое предположение высказала инициатор благотворительной акции Алина Пинчук. По ее словам, для пожилых людей, проживающих в интернате, к Новому году были подготовлены подарки - одежда, белье, сладости и фрукты.

Инициатор акции отвезла их в интернат и попросила прислать ей фотографии с праздничного мероприятия, где планировалось раздать эти подарки ветеранам. Однако праздник в Доме ветеранов не состоялся из-за пандемии коронавируса, подарки выдавали в индивидуальном порядке. Но Алину Пинчук не устроил фотоотчет, подготовленный сотрудниками учреждения.

"Они мне прислали фотографии, на которых лежит хлеб и по одной мандаринке. А до это было еще передано больше количество подарков, на что тоже был запрошен фотоотчет. Там были и носочки и кружечки… Сфотографировать пенсионера с подарком, я думаю, что это не затруднит – хотя бы пару фотографий сделать, чтобы мне отчитаться перед людьми, которые это все приносили…", - пояснила инициатор акции.

На странице Вконтакте она высказала подозрение, что часть подарков была присвоена сотрудниками учреждения.

В Доме ветеранов возмутились таким предположением.

"У нас у некоторых проживающих (ветеранов – прим. ред.) тоже есть интернет, и они тоже в шоке, приходят к нам, поддерживают. У нас такого не было, чтобы не дали людям пирожное, и сами это все съели. Ну это бред!.. Также нам предоставили много комплектов постельного белья, много комплектов сорочек, я все сфотографировала. Но по логике, мне, получается надо было бабушку одеть в сорочку и положить на это постельное белье и сфотографировать. Ну, это бред, такого не может быть… Такое наговаривать на людей не этично как минимум, не разобравшись в ситуации", - рассказала "Столице на Онего" специалист Дома-интерната по социальной работе Алина Дудчик.

Инициатор акции обратилась к главе Карелии Артуру Парфенчикову с просьбой провести проверку в Доме ветеранов. Кроме того, разобраться в этой истории пообещал депутат парламента Карелии Леонид Лиминчук. По его словам, он направит запрос в министерство социальной защиты республики.