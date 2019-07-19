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Новости. Криминал
10:52, 19 Июля 2019

ВИДЕО: В драке у одного из клубов Петрозаводска серьезно пострадал молодой человек

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Пострадавший опознал в избившем его мужчине брата титулованного спортсмена Джахангира Кадашева.

В Петрозаводске произошла очередная драка возле одного из ночных заведений, в которой серьезно пострадал молодой человек. Как рассказала "Столице на Онего" руководитель пресс-службы МВД Карелии Александра Воронченко, ранним утром 14 июля в полицию поступило сообщение из городской больницы скорой медицинской помощи о том, что к ним поступил мужчина 1986 года рождения, которому был поставлен предварительный диагноз "перелом лицевых костей". Правоохранительным органам удалось выяснить, что пострадавший получил травмы во время уличного конфликта. Полиция установила второго участника драки, который, по словам Александры Воронченко, уже дал признательные показания. Против него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".

Между тем журналистам портала "Карелия. Ньюс" удалось пообщаться с пострадавшим в драке, который утверждает, что опознал в избившем его молодом человеке Джаваншира Кадашева, брата известного в республике мастера боевых искусств Джахангира Кадашева. Мастер спорта по карате и самбо ожидает сейчас суда по уголовному делу, возбужденному по другой драке, которая произошла в Петрозаводске в прошлом году.

Напомним, на рассмотрении городского суда карельской столицы сейчас находится иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, который Джахангир Кадашев предъявил онлайн-изданию "Карелия. Ньюс". Поводом для иска послужила статья редактора издания Евгения Белянчикова "Эхо Кондопоги. Группа кавказцев провоцирует в Петрозаводске новый межнациональный конфликт", опубликованная на этом сайте в конце августа прошлого года.  

Речь в статье Белянчикова как раз шла о драке на улице Варламова между Джахангиром Кадашевым и одним из жителей карельской столицы. Его жестокое избиение попало в камеры видеонаблюдения, сюжеты федеральных телеканалов и стало причиной возбуждения уголовного дела в отношении спортсмена.

Выясняя подробности драки, Евгений Белянчиков поговорил с охранниками городских увеселительных заведений и несколькими сотрудниками силовых структур, которые, как написал в статье журналист, на условиях анонимности рассказали ему о группе молодых кавказцев, регулярно устраивающих потасовки в злачных местах. Причем, по словам собеседников Белянчикова, молодые люди избивают "только русских пацанов", провоцируя тем самым межнациональный конфликт, и эти утверждения легли в основание иска спортсмена Кадашева. Один из сотрудников охранной фирмы Василий Барышников выступил 2 июля в суде в качестве свидетеля ответчика и заявил, что у братьев Кадашевых и их друзей не раз возникали конфликты в увеселительных заведениях Петрозаводска.

  

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Комментарии

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кир
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Нам это надо, чтобы пассионарии выделывались на улицах?
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