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Новости. Общество
08:40, 15 Ноября 2018
фото: РИА Новости / Владимир Трефилов

В ДРБ Карелии отметят День недоношенного ребенка

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В День недоношенного ребенка встреча маленьких "выпускников" состоится в Детской республиканской больнице, сообщили в Минздраве Карелии.

В пятницу 16 ноября в Детской республиканской больнице (ул. Парковая, д.58) состоится праздник, приуроченный к Международному дню недоношенных детей.

В республиканском неонатальном центре каждый год врачи выхаживают более 300 недоношенных детей, включая малышей с экстремально низко массой тел при рождении – от 600 граммов. На празднике состоится встреча маленьких "выпускников".

Врачи, медицинские сестры, родители малышей гордятся успехами, необыкновенными достижениями, удивительными способностями этих детей. При рождении они даже не могли дышать, но выжили и растут благодаря любви, вниманию, труду и заботе их мам и пап, бабушек и дедушек, профессионализму и преданности делу медицинских работников, высокотехнологичным методам лечения, которые используются при оказании помощи недоношенным детям.

Начало праздника в 11 часов.

Впервые празднование Международного дня недоношенных детей состоялось в 2009 году. В Вене на площади Святого Михаила профессора университетской клиники Арнольд Поллак и Ангелина Бергер запустили в небо одновременно 500 белых шаров – соответственно количеству детей, которые родились недоношенными в Вене в 2009 году. В 2010 году этот день уже широко отмечался в 12 странах мира, в том числе в России.

Ежегодно в мире каждый десятый ребенок рождается недоношенным, причем в последние годы отмечается стабильный рост рождения детей раньше срока.

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