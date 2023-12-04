В ДТП на дорогах Карелии погибли 63 человека

В республике серьезно выросла смертность в результате аварий.

В МВД Карелии сообщили о начале профилактического рейда «Встречная полоса». В 4 по 17 декабря ГИБДД проводит комплекс мероприятий, направленных на предупреждения нарушений правил обгона.

По статистике Госавтоинспекции, за 10 месяцев 2023 года на дорогах Карелии в 488 авариях 63 человека погибли и 642 были травмированы. Как было отмечено, число пострадавших и погибших людей существенно выросло, по сравнению с предыдущим годом.

На долю ДТП, связанных с выездом на «встречку», приходится каждый второй погибший. Всего произошло 43 такие аварии, в которых погибли 24 человека, а 57 получили травмы.

Профилактическую работу сотрудники ГИБДД будут проводить в том числе с использованием скрытого патрулирования, применением светосигнальных громкоговорящих установок, а также лично беседовать с водителями.