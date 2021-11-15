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В ДТП на дорогах Карелии за один день погибли 5 человек

Новости. Происшествия
11:11, 31 Декабря 2021
фото: Столица на Онего

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Три ДТП , произошедшие 30 декабря в Карелии, унесли жизни пяти человек, еще семеро получили травмы.

Как сообщалось ранее, три человека погибли и трое получили травмы в Беломорском районе Карелии.

По предварительным данным, водитель автомашины Renault Symbol, при обгоне большегрузного транспорта, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной Nissan Terrano. В результате ДТП погибли три человека: две пассажирки Renault Symbol и пассажирка Nissan Terrano. Травмированы трое: пассажир Renault Symbol и водители обоих автомобилей.

В тот же день в Прионежском районе Hyundai Solaris выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с встречным фургоном ГАЗ. После столкновения в Hyundai Solaris врезался ехавший сзади FIAT. В результате ДТП смертельные ранения получил водитель Hyundai. Водитель автомобиля FIAT травмирован.

В Сегежском районе водитель автомашины JAC, при совершении обгона не убедился в безопасности маневра, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной Toyota, двигающимся во встречном направлении.

После этого JAC отбросило на автомобили, ехавшие в попутном направлении — Renault Logan и Mercedes-Benz. В результате ДТП пассажирки Mercedes-Benz , девочки 12 и 13 лет, травмированы. Водитель автомашины Toyota от полученных травм скончался в больнице.

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Комментарии

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petronik
2021-12-31 12:17:04
Что же делать с этими больными на голову людьми? Их так и гонит на встречную полосу, и погибают совершенно невинные .
Goxa
2021-12-31 11:38:14
Кола трасса смерти. Едешь, никого не трогаешь... Очень жаль людей, такое горе перед Новым годом.
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