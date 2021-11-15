В ДТП на дорогах Карелии за один день погибли 5 человек

Три ДТП , произошедшие 30 декабря в Карелии, унесли жизни пяти человек, еще семеро получили травмы.

Как сообщалось ранее, три человека погибли и трое получили травмы в Беломорском районе Карелии.

По предварительным данным, водитель автомашины Renault Symbol, при обгоне большегрузного транспорта, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной Nissan Terrano. В результате ДТП погибли три человека: две пассажирки Renault Symbol и пассажирка Nissan Terrano. Травмированы трое: пассажир Renault Symbol и водители обоих автомобилей.

В тот же день в Прионежском районе Hyundai Solaris выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с встречным фургоном ГАЗ. После столкновения в Hyundai Solaris врезался ехавший сзади FIAT. В результате ДТП смертельные ранения получил водитель Hyundai. Водитель автомобиля FIAT травмирован.

В Сегежском районе водитель автомашины JAC, при совершении обгона не убедился в безопасности маневра, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной Toyota, двигающимся во встречном направлении.

После этого JAC отбросило на автомобили, ехавшие в попутном направлении — Renault Logan и Mercedes-Benz. В результате ДТП пассажирки Mercedes-Benz , девочки 12 и 13 лет, травмированы. Водитель автомашины Toyota от полученных травм скончался в больнице.