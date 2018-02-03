В ДТП на трассе "Кола" в Карелии пять человек получили травмы

Авария с участием кроссовера и легковушки произошла в Сегежском районе

По данным ГИБДД Карелии, 2 февраля в 21.00 49–летний житель Петрозаводска управлял кроссовером Great Wall и выполняя обгон в зоне действия дорожного знака "Обгон запрещён". Он выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с легковым автомобилем Kia.

В результате ДТП травмированы водитель и пассажирка автомобиля Great Wall, а также трое пассажиров автомобиля Kia (жители Сегежи).

Трое пострадавших были госпитализированы, двоим назначено амбулаторное лечение. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства устанавливаются.