В ДТП на трассе в Карелии пострадал 18-летний пассажир

Авария произошла вечером 21 апреля в Сортавальском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 19.10 в Сортавальском районе на 2 км автодороги "Пуйккола – Партала" неустановленный водитель автомобиля ВАЗ совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства.

В результате ДТП травмы получил 18-летний пассажир автомобиля. Ему была оказана медицинская помощь.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.