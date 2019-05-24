В ДТП на трассе в Карелии пострадал 5-летний ребенок

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Водитель иномарки уснул за рулем - автомобиль вылетел в кювет и перевернулся, сообщили в ГИБДД Карелии.
В четверг, 23 мая, в 6.00 на 547 км автодороги Вологда – Медвежьегорск 43-летний водитель автомобиля Лексус, по предварительным данным, уснул за рулем. Транспортное средство съехало в кювет и перевернулось. Автомобиль двигался в направлении Вологды.
В результате происшествия два пассажира получили ушибы – 36-летняя женщина и 5 летняя девочка. Пострадавшим оказана медицинская помощь с назначением амбулаторного лечения.
Девочка в автомобиле находилась в соответствии с ПДД РФ в детском удерживающем устройстве. Водитель был трезв. Стаж вождения – более 21 года. Все участники ДТП жители города Мурманск.
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