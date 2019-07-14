В ДТП в Карелии пострадал подросток

ДТП произошло 13 июля в Кемском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 8.15 на 4 км автодороги "Кола" - Калевала - Лонка, 41 летний водитель автомобиля KIA при выполнении обгона автомобиля Renault под управлением 58-летнего водителя совершил с ним столкновение.



В результате ДТП водитель и 16-летний пассажир Renault получили телесные повреждения, пострадавшим оказана медицинская помощь.



Обстоятельства ДТП выясняются.