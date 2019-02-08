В ДТП в Карелии пострадала девушка

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В Костомукше 7 февраля столкнулись автомобили, 19-летняя девушка пострадала, сообщили в ГИБДД Карелии.
В 11.50 на территории гаражного кооператива "Новая погранзастава" 28-летняя женщина, управляющая Nissan Note совершила столкновение с автомобилем Volkswagen Tiguan, который пользовался при движении правом преимущества.
В результате ДТП травмы получила 19-летняя пассажирка автомобиля Nissan. Девушку госпитализировали.
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