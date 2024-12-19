В Думе предложили обязать магазины раздавать бесплатно еду с истекающим сроком годности

Предполагается, что новая мера решит проблему нерационального использования продуктов.

Как пишет РБК, председатель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов обратился к министру промышленности и торговли Антону Алиханову с предложением обязать владельцев магазинов бесплатно раздавать нуждающимся продукты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо Миронова.

В обращении предлагается закрепить на законодательном уровне обязанность магазинов организовывать фудшеринг — социальные полки с бесплатными товарами для незащищенных категорий граждан, например пенсионеров. При этом, чтобы получить продукты, нуждающиеся должны иметь «подтверждающие статус документы», отметил Миронов.

В первую очередь, как считает депутат, следует определить, какие продукты могут передаваться в рамках фудшеринга. Так, они не должны быть с истекшим сроком годности, подчеркнул Миронов. Он также предложил упростить систему налогообложения для предпринимателей, которые будут участвовать в фудшеринге.

В разговоре с ТАСС Миронов отметил, что новая мера должна решить проблему нерационального использования продуктов с истекающим сроком годности, которые сейчас магазины «просто отправляют на свалку».

В сентябре, как сообщал ТАСС, правительство «в целом поддержало» законопроект о налоговых льготах при фудшеринге при условии доработки до внесения в Госдуму. В нем предлагалось освободить от НДС передачу продуктов социальным некоммерческим организациям для помощи нуждающимся. Из-за налога сейчас ретейлерам выгоднее списывать и утилизировать товары, чем передавать на благотворительность, отмечали ранее в Минпромторге.