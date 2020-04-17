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В два города Карелии ограничат въезд из-за коронавируса уже 19 апреля (СРОЧНО)

Новости. Общество
20:33, 17 Апреля 2020
фото: Ирина Меркова/Столица на Онего
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В Кондопоге и Сегеже ужесточат ограничительные меры из-за выявленных сегодня случаев заболевания коронавирусом.

Как сообщил на своей странице глава Карелии Артур Парфенчиков, число заболевших коронавирусной инфекцией в Карелии увеличилось на четыре и составило в итоге 19 человек. Из четырех заболевших двое оказались из Сегежи - 25-летняя работница УФСИН и 60-летняя медсестра детской поликлиники, одна петрозаводчанка и 33-летний безработный кондопожанин.

В связи со сложившейся ситуацией Артур Парфенчиков принял решение ужесточить ограничительные меры в Кондопоге и Сегеже.

"Нельзя допустить разрастания очага инфекции в этих городах, где работают крупные градообразующие предприятия с многочисленными трудовыми коллективами, - сказал Парфенчиков. - Въезд в эти города будет ограничен не с 21 апреля, как планировалось ранее, а уже с 19 апреля. С этой даты для контроля за перемещением граждан на въезде будут организованы КПП. Естественно, всем жителям необходимо неукоснительно соблюдать режим самоизоляции".

Ранее сообщалось, что въезд на территорию Карелии из Архангельской, Вологодской и Ленинградской областей будет осуществляться через контрольно-пропускные пункты.

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