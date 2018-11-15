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Новости. Общество
07:25, 15 Ноября 2018
фото: "Столица на Онего"

В двух районах Карелии в продаже обнаружили мясо сомнительного происхождения

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Колбаса и мясо сомнительного качества обнаружены в магазинах и кафе, сообщили в управлении Россельхознадзора Карелии.

В целях недопущения заноса и распространения вируса африканской чумы свиней на территории Карелии в октябре сотрудники Управления Россельхознадзора проведели внеплановые выездные проверки хозяйствующих субъектов в нескольких районах Карелии.

По итогам проверок в Питкярантском и Сортавальском районах были выявлены нарушения ветеринарного законодательства в трех хозяйствующих субъектах в Питкяранте, одном предприятии в поселке Ляскеля Питкярантского района и в кафе Сортавалы.

Так, в магазине, расположенном в Питкяранте, продавались колбаса, сосиски, сардельки и ветчина общим весом 4,8 кг, при этом ветеринарные сопроводительные документы на продукцию отсутствовали.

За нарушение ветеринарного законодательства директор магазина была привлечена к административной с назначением штрафа в размере трех тысяч рублей.

Аналогичное нарушение было выявлено в другой торговой точке. В холодильной витрине торгового зала хранились 3 упаковки пельменей весом по 0,45 кг каждая, свинина (1,5 кг), ветчина в оболочке (2,812 кг), сосиски (0,978 кг), ветеринарные сопроводительные документы отсутствовали.

Указанные нарушения допущены индивидуальным предпринимателем. Юридическое лицо привлечено к административной ответственности, назначен штраф в размере трех тысяч рублей.

Еще в одном магазине в продаже были выявлены щековина весом 0,44 кг, мясной продукт - сыровяленый набор в количестве 0,8 кг, колбасные изделия в количестве 1,57 кг без маркировки.

За указанные нарушения к административной ответственности были привлечены продавцы с назначением наказания в виде предупреждения.

В кафе, расположенном в поселке Ляскеля Питкярантского района, продукция свиноводства хранилась с нарушениями.
В холодном цехе кафе в морозильной камере были обнаружены замороженный бекон в количестве 0,140 кг и замороженная ветчина в количестве 0,220 кг – они хранились при температуре -20º С. Условия хранения по информации производителя при этом - для бекона от 0 до +40º С, для ветчины от 0 до +60 º С.

Кроме того, ветеринарные сопроводительные документы на эту продукцию отсутствовали.

В мясном цехе кафе в морозильной камере хранился карбонад свиной общим весом 5,540 кг без маркировки, содержащей информацию о производителе, дате выработки, сроках и условиях хранения и без ветеринарных сопроводительных документов.

К административной ответственности с назначением наказания в виде предупреждения был привлечен владелец кафе - индивидуальный предприниматель, а также помощник повара, с назначением наказания в виде предупреждения.

В одном из кафе города Сортавала в холодильнике хранились свиной карбонад (2 упаковки) и полукопченая колбаса (2 упаковки) общим весом 6,4 кг с истекшим сроком годности и без ветеринарных сопроводительных документов. Мясопродукты были сняты с реализации и утилизированы.

Юридическое лицо было привлечено к административной ответственности с назначением наказания в виде предупреждения. Директор предприятия был привлечен к ответственности с назначением штрафа в размере 10 тысяч рублей, шеф-повар - с назначением штрафа в размере одной тысячи рублей.

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