В ЕДДС Петрозаводска поступают массовые сообщения об опасных сосульках

В ЕДДС Петрозаводска предупредили об опасных свисающих сосульках.

В единую дежурно-диспетчерскую службу карельской столицы поступают массовые сообщения о свисающих опасных сосульках.

Так, с крыши дома № 9 на проспекте Ленина над входом в магазин «Красное/Белое» свисают опасные сосульки. Информация передана в ТСЖ.

С крыши дома № 36 на улице Гоголя свисают сосульки над тротуаром. Информацию передали в УК «МУП ПетроГИЦ».

С крыши дома № 40 на улице Гоголя также свисают сосульки над тротуаром. Информация о них была передана в Управление Судебного департамента.

На крыше дома № 24 на улице Станционной были замечены огромные сосульки. Опасные сосульки также свисают с крыши дома № 4 на улице Краснофлотской со стороны подъездов. ЕДДС передала информацию в УК «МУП ПетроГИЦ».