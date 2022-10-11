В этом году в Карелии 6 человек не пристегнулись и погибли в ДТП

В ГИБДД Карелии рассказали, сколько человек в этом году погибли и сколько пострадали из-за того, что не были пристегнуты ремнями безопасности.

В этом году в результате ДТП пострадали 58 и погибли 6 человек, которые не были пристегнуты ремнем безопасности в транспорте. В числе пострадавших 16 детей, которых перевозили с нарушением требований правил перевозки.

В связи с этим в октябре Госавтоинспекция проведет специальные рейды под названием «Пристегнись», в рамках которых проверят, кто не пристегивается ремнями безопасности.

По данным ГИБДД, с начала года автоинспекторы уже привлекли к ответственности почти 6000 участников движения, кто игнорировал применение ремней безопасности.

«Отметим, использование ремней безопасности вдвое снижает вероятность гибели для водителей и пассажиров на передних сиденьях и на четверть для пассажиров на задних сиденьях автомобилей», — сообщили в ведомстве, а также напомнили, что за данные нарушения водителей ждет штраф в 1000 рублей, а пассажира в 500.