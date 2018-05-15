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Новости. Культура
13:50, 15 Мая 2018
фото: Микко Карьялайнен

В филармонии состоится совместный финско-русский jazz concert - Moonrays of may

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Кто лучше всех играет джаз? Конечно, финские и русские музыканты.

Одним из уникальных концертов фестиваля "Онего-Классик" обещает стать выступление на сцене Большого зала филармонии 17 мая ансамбля Весы Хиукканена. Совместный джазовый проект "Moonrays of may" русских и финских музыкантов представит оригинальную музыку и композиции из репертуара саксофонистов Бенни Картера, Оливера Нельсона, Бенни Гольсона и, конечно, джазовые стандарты.


Веса Хиукканен

Веса Хиукканен выступал в качестве пианиста со многими финскими и зарубежными вокалистами, например, с Биллом Фредериксом (The Drifters, США). Он также является композитором и дирижером. Микко Карьялайнен (больше известный как Микко "Гуну" Карьялайнен) - один из самых востребованных солистов-трубачей в Финляндии. Он начал свое путешествие в мир музыки, играя на трубе, фортепиано и гармонике с блюзом и соул-группами в маленьком городке Каяни, но, переехав в Хельсинки, полностью погрузился в мир джаза. Сампо Хиукканен считается одним из самых талантливых джазовых скрипачей молодого поколения Финляндии. Выпускник Академии Сибелиуса (Хельсинки) и Университета Майами (Флорида), постоянный участник нескольких коллективов, регулярно выступающих в Хельсинки и за рубежом. Бас-гитарист Юусо Леристё и перкуссионист Саку Анттила широко известны в мире джаза своей бесконечной сценической харизмой и исходящей от них энергетикой.


Сампо Хиукканен

Петрозаводским меломанам, наверное, не надо представлять русских участников проекта: бесподобного пианиста и аранжировщика Анатолия Палаева, одного из лучших саксофонистов России Алексея Талицкого, участников многочисленных джазовых проектов, выдающихся исполнителей Александра Девятко (баритон-саксофон), Александра Казарина (труба, флюгельгорн) и Анатолия Каменева (тромбон). В концерте также принимает участие бас-гитарист Александр Горшков, чей теплый, душевный тон и ясная, решительная ритмическая игра неизменно вызывают восторг публики.

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