В Финляндии допустили отказ от российского электричества к 2035 году

Оператор магистральных сетей Финляндии Fingrid обнародовал на своем сайте несколько сценариев развития энергосистемы страны, некоторые из них предусматривают полный отказ от импорта российского электричества к 2035 году.

Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на документ, опубликованный на сайте компании из Финляндии.

В документе отмечается, что за ближайшие 15 лет мощность наземных ветряных электростанций достигнет 10–22 ГВт, морских — 1–10 ГВт, а солнечных — 3–6 ГВт.

Сценарий "Энергия на экспорт" предусматривает переход на электричество вместо ископаемого топлива, строительство атомных и береговых электростанций и рост экспорта электроэнергетики. Торговля с Россией не прекратится. Сейчас она осуществляется по энергомосту через Выборг. Эта электроподстанция была введена в эксплуатацию в 1980-х годах.

По данному сценарию Хельсинки продолжат импортировать электричество по выборгской линии, но и нарастят экспорт в Россию.

При этом предусматривается отказ от торговли электроэнергией с Россией, если выборгская линия не будет модернизирована.

Сценарий "Климатически нейтральный рост" предполагает отказ к 2035 году от ископаемого топлива и расширение производства, использующего ветроэнергетику и солнечные батареи.

По сценарию "Трансграничные связи" возможен рост показателей экспорта электроэнергии для усиления интеграции с Эстонией и Швецией, пишет "Газета.ру".

"Солнечные батареи" предполагает широкое использование солнечной энергии для производства электричества. Однако в этом случае Финляндии придется в незначительных количествах импортировать электроэнергию.

Также, согласно этому плану, после ввода в эксплуатацию АЭС "Олкилуото-3" Финляндия перестанет эксплуатировать другие новые АЭС, включая финско-российскую АЭС "Ханхикиви-1". Альтернативой крупным атомным станциям в 2030-х годах должны стать АЭС малой мощности, отмечает Fingrid.

Согласно данным российского оператора экспорта электроэнергии "Интер РАО", объем экспорта электричества из России в Финляндию в 2019 году составил чуть более 7 млрд кВт/ч.