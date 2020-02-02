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В Финляндии ищут 10 человек, которые могут быть заражены коронавирусом

Новости. Общество
14:14, 02 Февраля 2020
фото: Laura Haapamäki / Lehtikuva/ Yle
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В Финляндии 14 человек, оказавшихся в зоне риска заражения коронавирусом, находятся под наблюдением медиков, сообщает Yle.

Местонахождение еще 10 человек, которые тоже оказались в зоне риска, пока не удалось выяснить, сообщил врач-инфекционист медицинского округа Лапландии Маркку Броас.

К настоящему времени анализы взяты у трех человек, помещенных на карантин. Во всех случаях результаты анализов оказались отрицательным.

По словам Броаса, ситуация спокойная, и у остальных людей, помещенных на карантин, пока нет необходимости брать анализы.

Изолированные находятся в Рованиеми и Ивало. Они приехали в Финляндию из Китая, Сингапура, Южной Кореи и Голландии.

В Финляндии зарегистрирован один подтвержденный случай заражения коронавирусом. Это – 32-летняя женщина из китайского города Ухань, приехавшая в Финляндию в качестве туриста.

Национальная авиакомпания Finnair вчера сообщила о приостановке полетов в материковый Китай с 6 февраля.

Ранее студент петрозаводской консерватории был доставлен в инфекционную больницу Карелии с признаками коронавирусной инфекции.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-02-02 17:39:59
Писарев, они там в процессе общую ложку облизывают, чаша с пойлом вне инфицирования. Хотя... Я бы не рисковал.
кир
2020-02-02 16:39:11
Боюсь, что не просто так попы полезли лохматить новую редакцию конституции. Убивает их средневековье, в котором быть многим удобно и выгодно.
Писарев
2020-02-02 15:49:41
Возможность заражения коронавирусом во время Божественной литургии через причастие из одной общей чаши отсутствует, заявили священнослужители Русской православной церкви, опрошенные РИА Новости.
"Опасности заражения от причащения от одной чаши нет. Ее и быть не может, ведь в чаше не просто хлеб и вино, а сам Христос", - сказал в четверг РИА Новости настоятель китайского патриаршего подворья в Москве, храма святителя Николая в Голутвине, протоиерей Игорь Зуев.
Ну че, аминь, малята.
новый
2020-02-02 14:54:43
Надеюсь, что граница на замке, а то просочатся на Российскую территорию и через глубоководный Кемский порт уйдут
Гость
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