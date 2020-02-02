В Финляндии ищут 10 человек, которые могут быть заражены коронавирусом

В Финляндии 14 человек, оказавшихся в зоне риска заражения коронавирусом, находятся под наблюдением медиков, сообщает Yle.

Местонахождение еще 10 человек, которые тоже оказались в зоне риска, пока не удалось выяснить, сообщил врач-инфекционист медицинского округа Лапландии Маркку Броас.

К настоящему времени анализы взяты у трех человек, помещенных на карантин. Во всех случаях результаты анализов оказались отрицательным.

По словам Броаса, ситуация спокойная, и у остальных людей, помещенных на карантин, пока нет необходимости брать анализы.

Изолированные находятся в Рованиеми и Ивало. Они приехали в Финляндию из Китая, Сингапура, Южной Кореи и Голландии.

В Финляндии зарегистрирован один подтвержденный случай заражения коронавирусом. Это – 32-летняя женщина из китайского города Ухань, приехавшая в Финляндию в качестве туриста.

Национальная авиакомпания Finnair вчера сообщила о приостановке полетов в материковый Китай с 6 февраля.

Ранее студент петрозаводской консерватории был доставлен в инфекционную больницу Карелии с признаками коронавирусной инфекции.