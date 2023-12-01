В Финляндии начали проверять на наличие мигрантов грузовые поезда из России

Грузовые составы проверяют в соседней стране, чтобы в них не прорвались нелегалы.

Грузовые железнодорожные составы, направляющиеся из России в Финляндию, после введения финляндской стороной ограничений на пересечение границы начали проверять на наличие нелегальных пассажиров, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. До закрытия автомобильных пунктов пропуска необходимости в более тщательных проверках грузовых поездов не было.

"После введения ограничений со стороны Финляндии грузовые поезда, следующие через границу, начали проверять на наличие возможных нелегальных пассажиров, которые теоретически могут спрятаться между вагонами или иным способом. Ранее потребности в усиленных проверках грузовых составов не было", - рассказали в органах.

После закрытия 18, 23 и 30 ноября всех автомобильных погранпереходов на границе Финляндии и России, железнодорожные пункты пропуска продолжили свою работу в штатном режиме. Пассажирское сообщение по действующим железнодорожным веткам не осуществляется, как сообщили ТАСС в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления, между странами курсируют только грузовые поезда, железнодорожные пункты пропуска "Люття", "Вяртсиля", "Бусловская" и "Выборг" функционируют.