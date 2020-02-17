В Финляндии наложен залоговый арест на имущество российского бизнесмена

Россиянина подозревают в крупном налоговом мошенничестве.

Уездный суд на юго-западе Финляндии наложил залоговый арест на имущество известного российского бизнесмена Павла Мельникова на общую сумму около 2,5 миллиона евро. Как сообщает финская телекомпания Yle, бизнесмена подозревают в налоговом мошенничестве в особо крупных размерах, которое продолжалось на протяжении десятилетия.

Полиция считает, что компания Airiston Helmi, которую связывают с именем Мельникова, использовала нелегальную рабочую силу для строительства объектов недвижимости. В свою очередь, российский бизнесмен отрицает выдвинутые против него обвинения.

Павел Мельников известен как основатель сантехнического бренда и производителя счетчиков воды. Кроме того, бизнесмен является одним из создателей розничной сети инженерной сантехники.