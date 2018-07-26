В Финляндии не хватает таксистов

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Сфера такси страдает от нехватки квалифицированной рабочей силы.
Как заявляет столичная компания Taksi Helsinki, они могли бы немедленно нанять несколько сотен новых водителей, пишет Yle.
Такси-фирма Taksi Vantaa также подтверждает нехватку водителей. В том числе компании, предлагающие услуги такси в других городах, ссылаются на нехватку рабочих рук.
Исполнительный директор Taksi Vantaa Эса Ниссинен в интервью новостной службе STT заявил, что либерализация рынка услуг такси заставила многих водителей прекратить работу, поскольку падение заработка выглядело неотвратимым в связи с выходом новых игроков на рынок.
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