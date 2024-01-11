В Финляндии поймали 11 иранцев, пробравшихся из России

Беженцы утверждают, что кто-то помог им пересечь границу.

Беженцы из Ирана хотели попасть в Финляндию через Россию. Их поймали на границе. Как сообщает Yle со ссылкой на погранслужбу 12 января, иранцам кто-то помог. Об этом пишет «Фонтанка».

Одиннадцать мужчин пересекли границу в районе между населенными пунктами Нуйямаа и Йоутсено в Лаппенранте. Их арестовали в четверг, 11 января. Задержанные — граждане Ирана. Они приехали одновременно и попросили убежища. По словам замкомандующего пограничной службой Юго-Восточной Финляндии Хейкки Ахтиайнена, иранцы рассказали о человеке, который помог им пересечь границу страны. Пока личность «помощника» неизвестна.

По данным Пограничной службы, расследование инцидента началось с уведомления пограничного комиссара Выборгского района. По данным Yle, Пограничная служба Юго-Восточной Финляндии продолжает расследование дела совместно с Пограничной службой РФ. По словам Ахтиайнена, накануне пограничные комиссары Финляндии и России провели совместное заседание.