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В Финляндии рекомендовано носить медицинские маски по всей стране

Новости. Общество
16:02, 01 Октября 2020
фото: © Столица на Онего
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Ухудшение эпидемической ситуации отмечено на границе с российской Карелией.

Власти Финляндии обратились к гражданам с рекомендацией носить медицинские маски по всей стране. Поводом для этого послужило резкое ухудшение эпидемической ситуации.

Как сообщила финская телекомпания Yle, в течение последних суток выявлено 111 новых случаев коронавирусной инфекции, а общее количество заразившихся превысило 10 тысяч человек. В число тех регионов, где коронавирус распространяется ускоренными темпами попала не только столица Финляндии Хельсинки, но и, в частности, Северная Карелия, которая граничит с российской Республикой Карелия.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-10-01 17:49:42
Блохастого койру туда для опытов возьмут за два евро.
кир
2020-10-01 16:27:45
Не пускать никого через границу. Пусть дома сидят.
Гость
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