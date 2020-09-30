В Финляндии рекомендовано носить медицинские маски по всей стране

Ухудшение эпидемической ситуации отмечено на границе с российской Карелией.

Власти Финляндии обратились к гражданам с рекомендацией носить медицинские маски по всей стране. Поводом для этого послужило резкое ухудшение эпидемической ситуации.

Как сообщила финская телекомпания Yle, в течение последних суток выявлено 111 новых случаев коронавирусной инфекции, а общее количество заразившихся превысило 10 тысяч человек. В число тех регионов, где коронавирус распространяется ускоренными темпами попала не только столица Финляндии Хельсинки, но и, в частности, Северная Карелия, которая граничит с российской Республикой Карелия.