В Финляндии спасли почтового голубя, прилетевшего из Испании в отсеке шасси самолета

Прилетевший в Оулу на самолете без билета почтовый голубь останется в Финляндии, потому что владелец от него отказался.

Почтовый голубь прилетел в марте в отсеке шасси самолета с Тенерифе в Оулу. В Испании нашли владельца голубя, но тот уже не хотел обратно беглеца, сообщили в новостной службе Yle.

Сотрудники аэропорта найденную птицу сначала передали орнитологическому обществу региона Северная Похъянмаа.

Птица быстро выздоровела. Ее первый обед в Финляндии состоял из воды, вареного яйца и вымоченного в воде хлеба. По словам Ари-Пекки Аувинена, голубь перейдет новому владельцу в очень хорошем состоянии.

Хотя владелец отказался взять обратно голубя, птица вызвала интерес в Испании.

Там удивляются тому, что здесь так хорошо обращаются с такой неважной птицей. Сначала хотят вернуть на родину, а когда это не удается, находят голубю новый дом.

Владельцем птицы стал любитель почтовых голубей Мехмет Чевирел, который назвал своего нового питомца Месси. Имя останется, хотя позже оказалось, что Месси - самка.

В новой голубятне у Месси 26 товарищей.