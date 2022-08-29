В Финляндии списали курсирующие между Петербургом и Хельсинки поезда Allegro

Финский государственный железнодорожный оператор VR списал весь подвижной состав поездов Allegro, курсирующих между Хельсинки и Санкт-Петербургом.

Компания - оператор финских железных дорог VR Group списала все поезда Allegro, которые курсировали между Хельсинки и Санкт-Петербургом, а также запчасти к ним на общую сумму €45,4 млн. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на опубликованный финансовый отчет оператора за первое полугодие 2022 года.

Исполняющий обязанности управляющего директора VR Group Топи Симола отметил, что проведение Россией спецоперации на Украине, а также давление вводимых в связи с этим санкций "привели к решению VR Group приостановить все операции, связанные с Россией". Он подчеркнул, что компания также намерена прекратить грузовые перевозки на восточном направлении "к концу года" и продать свои ассоциированные и дочерние компании, связанные с восточными грузовыми перевозками.

Согласно данным финансового отчета, в связи с исключением российского сектора общие объемы железнодорожных перевозок VR Group снизились на 19,7% по сравнению с прошлым годом и составили 14,9 млн тонн.

Ежедневные поезда Allegro между Санкт-Петербургом и Хельсинки начали ходить в конце 2010 года. В 2020 году сообщение было приостановлено из-за пандемии коронавируса и возобновилось лишь в декабре 2021 года. В конце марта 2022 года финские власти заявили о нецелесообразности этого маршрута.