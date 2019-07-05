В Финляндии стартовал традиционный чемпионат по переноске жен

В соревнованиях участвуют 34 супружеских пары из 12 стран.

В соседней с Карелией Финляндии 5 июля стартовал традиционный чемпионат по переноске жен. Как сообщила финская телекомпания Yle, в нынешнем году в состязаниях в местечке Сонкаярви в регионе Северное Саво участвуют 34 супружеских пары из 12 стран.

По словам одного из организаторов чемпионата Ээро Питкянена, освещать соревнования приехали журналисты ведущих мировых СМИ, а информационное агентство Associated Press собирается вести прямую трансляцию того, как мужья будут переносить своих жен. Финал чемпионата намечен на субботу, 6 июля.