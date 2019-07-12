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Новости. Общество
14:55, 12 Июля 2019
фото: мвд.рф

В Финляндии задержали петрозаводчанина, объявленного в международный розыск

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Обвиняемый в присвоении крупной денежной суммы житель Петрозаводска экстрадирован в Россию из Финляндии, сообщается на сайте МВД России.

"В Москву в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России доставлен Александр С., который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 160 УК РФ.

По имеющейся информации, в период с 2010 по 2012 годы в городе Петрозаводске злоумышленник обманным путем присвоил более 5 миллионов рублей. Он предложил ряду предпринимателей свои услуги по приобретению и поставке грузовых автомобилей и прицепов к ним. По условиям сделки заказчики перечислили денежные средства авансом, но оплаченный товар так и не получили.

На основании запроса МВД по Республике Карелия Александр С. был объявлен в международный розыск и в январе 2019 года задержан на территории Финляндии.

Фигурант должен был быть доставлен в Москву в феврале текущего года, однако он обратился в иммиграционные органы Финляндии с ходатайством о предоставлении ему статуса беженца, в связи с чем экстрадиция была отложена. Сегодня разыскиваемый экстрадирован в Россию", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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