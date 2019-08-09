В Финляндии ждут Путина

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Визит российского лидера анонсировал президент соседней страны.
Финские СМИ сообщили о предстоящем визите в страну Владимира Путина. При этом финские издания ссылаются на президента Финлдяндии Саули Ниинисте, который анонсировал приезд Путина на встрече с их главными редакторами.
По словам Ниинисте, глава российского государства приедет в Финляндию в конце августа, но точная дата визита неизвестна. Финский президент назвал этот визит рядовым.
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