В Финляндии ждут Путина

Визит российского лидера анонсировал президент соседней страны.

Финские СМИ сообщили о предстоящем визите в страну Владимира Путина. При этом финские издания ссылаются на президента Финлдяндии Саули Ниинисте, который анонсировал приезд Путина на встрече с их главными редакторами.

По словам Ниинисте, глава российского государства приедет в Финляндию в конце августа, но точная дата визита неизвестна. Финский президент назвал этот визит рядовым.