В Галерее городов-побратимов Петрозаводска, отремонтированной за 6,5 млн руб, развалилась крыша (ФОТОФАКТ)

Открытая после реконструкции менее года назад Галерея городов-побратимов в Петрозаводске снова нуждается в ремонте.

В Галерее городов-побратимов Петрозаводска, которую открыли после реконструкции в декабре 2019 года, разваливается крыша. Это хорошо видно на фото, которые сделал корреспондент "Столицы на Онего".

По всей видимости, ремонт объекта, на который ушло 6,5 млн рублей, был выполнен некачественно.

Напомним, проект реконструкции Галереи городов-побратимов был разработан известным архитектором Евгением Таевым. Объект был отремонтирован в рамках подготовки к 100-летию Карелии.

Работы по благоустройству выполнила компания "Свой дом", световой короб изготовило ООО "Визард". На панели размещены 17 изображений побратимов и российских партнёров, а также карта, где световыми диодами указаны города. Входная зона выполнена в скандинавском стиле с мощением из декоративного камня, брусчатки и валунника, композиция дополнена газонами и скамьёй из бруса.

Власти Петрозаводска, открывая Галерею после реконструкции, выразили надежду, что интересный, яркий объект войдет в новые туристические маршруты гостей города.