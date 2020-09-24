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В Галерее городов-побратимов Петрозаводска, отремонтированной за 6,5 млн руб, развалилась крыша (ФОТОФАКТ)

Новости. Общество
06:40, 25 Сентября 2020
фото: Столица на Онего
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Открытая после реконструкции менее года назад Галерея городов-побратимов в Петрозаводске снова нуждается в ремонте.

В Галерее городов-побратимов Петрозаводска, которую открыли после реконструкции в декабре 2019 года, разваливается крыша. Это хорошо видно на фото, которые сделал корреспондент "Столицы на Онего".  

По всей видимости, ремонт объекта, на который ушло 6,5 млн рублей, был выполнен некачественно.

Напомним, проект реконструкции Галереи городов-побратимов был разработан известным архитектором Евгением Таевым. Объект был отремонтирован в рамках подготовки к 100-летию Карелии.

Работы по благоустройству выполнила компания "Свой дом", световой короб изготовило ООО "Визард". На панели размещены 17 изображений побратимов и российских партнёров, а также карта, где световыми диодами указаны города. Входная зона выполнена в скандинавском стиле с мощением из декоративного камня, брусчатки и валунника, композиция дополнена газонами и скамьёй из бруса.

Власти Петрозаводска, открывая Галерею после реконструкции, выразили надежду, что интересный, яркий объект войдет в новые туристические маршруты гостей города.

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Комментарии

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Юнипер
2020-09-25 09:23:42
а по этому поводу будет акция протеста с участием Фукса, Трунова, Ермолиной?
Кузьма
2020-09-25 09:23:07
Ничего себе воруют из казны? За такие деньги, такую труху смастерили, проверить этот беспредел,видимо, нЕкому,а это значит :все в доле?
Изя
2020-09-25 08:48:37
Всё у этих приставов и бурятов рукожопо . Если отдельные особи из Столицы на Онего не вылезают . хрен ли что путнего в Карелии будет .
Так ведь . синюха ???? :)
Dima
2020-09-25 08:46:00
Когда в последний раз было какое-нибудь взаимодействие с побратимами? Они сами помнят о том, что где-то есть Петрозаводск? Тем более с текущей политикой нужно выбирать друзей из Северной Кореи, Ирана и племени "Акоча".
Театральный критик
2020-09-25 08:43:29
Потому что балетмейстер поташев не сплясал
Сергей
2020-09-25 08:02:04
Суммы в 6,5 млн. хватит на постройку дома. Качественного дома. Заказчик не владел такой информацией? Или у него специалисты по профилю строительства отсутствовали? Прослеживается коррупционная составляющая... :)
кир
2020-09-25 07:54:01
Знак свыше. Время другое. Пора прекратить эту тему-выдумку о городах-побратимах. Нет этого в натуре. В советское время чиновники ездили туда на халяву за покупками и развлечением.
Os
2020-09-25 07:43:19
Камень с именами побратимов с площади Кирова вообще убрали, никто и не вспомнил о нем.
Гость
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