В Галерее промышленной истории напомнили о правилах посещения

Сотрудники рассказали, почему задают вопрос «Здравствуйте, вы в музей?» на входе.

В группе Галереи промышленной истории напомнили о простых правилах посещения:

— Посетителей встречают с вводным рассказом для того, чтобы они могли ориентироваться в пространстве Галереи. Вводный рассказ не является экскурсией, которую необходимо заказывать не позднее чем за два рабочих дня.

— Вопрос «Здравствуйте, вы в музей?» связан с тем, что немало посетителей ошибается дверью, когда хочет попасть в « нотариальную контору», «синий коридор», «спа-салон Шунгит» и так далее.

— Если сотрудник не вышел, значит, он занят. В таком случае посетители могут пройти в музей самостоятельно, не забыв воспользоваться гардеробом.

В случае, если посетитель будет неуважительно относиться к сотрудникам, хамить и угрожать, у сотрудников есть право попросить его покинуть музей.