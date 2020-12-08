В галерее скульптур на набережной Петрозаводска установили таблички с QR-кодом (ФОТО)

На Онежской набережной появились информационные таблички рядом со скульптурами, подаренными побратимами Петрозаводска.

На Онежской набережной накануне были открыты первые информационные таблички у скульптур, подаренных побратимами Петрозаводска. Как сообщили в городской администрации, описания на русском и английском языках появились у двух арт-объектов – "Волны дружбы" (Варкаус, Финляндия) и "Рыбаков" (Дулут, США). В ближайшее время информационную стойку установят у "Тюбингенского панно".

Макет табличек был разработан скульптором Александром Кимом и согласован с членами городской Художественной комиссии. Металлические листы содержат краткие сведения о каждой скульптуре, а также QR-код, с помощью которого можно перейти на сайт Информационного туристского центра Карелии, где находятся более подробные описания.

Таблички изготовлены в рамках проекта "Школьный музей – место встречи и площадка для сотрудничества городов-побратимов" при поддержке Фонда президентских грантов.

Установка восьми табличек – по числу подарков от городов-побратимов - проводится по согласованию с городскими властями, но без привлечения бюджетных средств.