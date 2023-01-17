В ГИБДД сообщили подробности аварии с перевернувшимся грузовиком в Карелии (ФОТО)

В ДТП, произошедшем в Суоярвском районе, участвовали два грузовых автомобиля.

Авария, по информации Госавтоинспекции Карелии, произошла 25 января в 14.30 на 111 километре автодороги «Петрозаводск — Суоярви», в Суоярвском районе республики.

По предварительной информации, 31-летний водитель грузовика Volvo выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим грузовиков МАЗ с прицепом. От удара Volvo вылетел в кювет и опрокинулся.

Водитель шведского грузовика в результате аварии получил травмы. Обстоятельства ДТП уточняются.

Ранее фото опрокинувшегося грузовика с песком появились в сети. Водитель, по словам очевидцев, остался жив.