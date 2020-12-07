В ГИБДД Карелии рассказали подробности ДТП с пострадавшими под Костомукшей

На автодороге "Кочкома – Госграница" перевернулся автомобиль, пострадал один человек, сообщили в ГИБДД Карелии.

Ранее сообщалось, что 7 декабря в 8.40 на 213 км автодороги "Кочкома – Госграница" автомобиль Lada не удержался на заснеженной трассе и упал в кювет с последующим наездом на деревья.

В результате один человек госпитализирован с травмами с места ДТП.

В ГИБДД уточнили, что 37-летний житель Костомукши, управляя автомобилем LADA Priora, не справился с управлением и съехал в кювет.

В результате происшествия водитель получил травмы и был госпитализирован.

Фото паблика пожарных-спасателей Костомукши.