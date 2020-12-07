В ГИБДД Карелии рассказали подробности ДТП с пострадавшими под Костомукшей

На автодороге "Кочкома – Госграница" перевернулся автомобиль, пострадал один человек, сообщили в ГИБДД Карелии.
Ранее сообщалось, что 7 декабря в 8.40 на 213 км автодороги "Кочкома – Госграница" автомобиль Lada не удержался на заснеженной трассе и упал в кювет с последующим наездом на деревья.
В результате один человек госпитализирован с травмами с места ДТП.
В ГИБДД уточнили, что 37-летний житель Костомукши, управляя автомобилем LADA Priora, не справился с управлением и съехал в кювет.
В результате происшествия водитель получил травмы и был госпитализирован.
Фото паблика пожарных-спасателей Костомукши.
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