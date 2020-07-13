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В ГИБДД Карелии рассказали подробности гибели 1,5-годовалой девочки в ДТП

Новости. Происшествия
09:35, 14 Июля 2020
фото: © ГИБДД Карелии
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Трагедия произошла на территории частного дома в Кондопожском районе, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

Напомним, что в минувший понедельник поступило срочное сообщение, что в деревне Кулмукса Кондопожского района мужчина не заметил 1,5-годовалого ребенка и совершил на него наезд. В результате девочка получила смертельные травмы и скончалась в машине скорой помощи.

Сегодня в ГИБДД сообщили, что трагедия произошла в 9 утра 13 июля.

Так, 42-летний водитель микроавтобуса Volkswagen Caravelle не убедился в безопасности при движении задним ходом и совершил наезд на 1,5-годовалую девочку.

От полученных ранений ребенок скончался. Водитель и погибшая девочка - жители Мурманска.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства выясняются.

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