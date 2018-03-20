В ГИБДД Карелии рассказали, сколько пьяных водителей остановили в день выборов

В минувшие выходные в Карелии более 2 десятков водителей позволили себе сесть за руль в нетрезвом состоянии, сообщили в ГИБДД республики.

Сотрудниками ГИБДД Карелии за минувшие выходные от управления транспортным средством были отстранены 22 нетрезвых водителя. Наибольшее число нарушений выявлено в Петрозаводске и Сортавальском районе.

Всего же с начала года в Карелии выявлено 450 водителей, управлявших автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Из них в Петрозаводске отстранено от управления 164 автолюбителя. В Сортавальском районе - 38 нетрезвых водителей; немногим меньше в Сегежском, Медвежьегорском и Кемском районах.

Автоинспекторы проводят постоянную работу по пресечению нарушений нетрезвыми водителями, а также призывают граждан сообщать в таких фактах в дежурную часть.