Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
09:20, 20 Марта 2018

В ГИБДД Карелии рассказали, сколько пьяных водителей остановили в день выборов

По теме

В карельской больнице 70-летний пациент разбил окно, чтобы сбежать
20.03.18 11:14
Полтысячи недостроенных объектов зарегистрировано в Карелии
20.03.18 11:13
Сто кубометров пескосоляной смеси высыпали сегодня на улицы Петрозаводска
20.03.18 10:40
Все новости
Загрузка...

В минувшие выходные в Карелии более 2 десятков водителей позволили себе сесть за руль в нетрезвом состоянии, сообщили в ГИБДД республики.

Сотрудниками ГИБДД Карелии за минувшие выходные от управления транспортным средством были отстранены 22 нетрезвых водителя. Наибольшее число нарушений выявлено в Петрозаводске и Сортавальском районе.

Всего же с начала года в Карелии выявлено 450 водителей, управлявших автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Из них в Петрозаводске отстранено от управления 164 автолюбителя. В Сортавальском районе - 38 нетрезвых водителей; немногим меньше в Сегежском, Медвежьегорском и Кемском районах.

Автоинспекторы проводят постоянную работу по пресечению нарушений нетрезвыми водителями, а также призывают граждан сообщать в таких фактах в дежурную часть.

По теме

В карельской больнице 70-летний пациент разбил окно, чтобы сбежать
20.03.18 11:14
Полтысячи недостроенных объектов зарегистрировано в Карелии
20.03.18 11:13
Сто кубометров пескосоляной смеси высыпали сегодня на улицы Петрозаводска
20.03.18 10:40
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.03.2018, 11:01
Жизнь "под снос"
15.03.2018, 12:26
У руководителя Пенсионного фонда Карелии изъяли три охотничьих ружья
14.03.2018, 16:54
В "АвтоВАЗе" рассказали о дизайне нового внедорожника Lada
18.03.2018, 09:05
Первые нарушения зафиксированы на выборах Карелии
14.03.2018, 07:15
В Петрозаводске битвой салютов, кашей и морсом заманивают 18 марта на митинг-концерт
13.03.2018, 12:46
ВИДЕО: Водители подрались на кольце в Петрозаводске

Аналитика

18.03.2018 16:39
Политкухня
"Грязная информационная кампания", или "Выборы идут нормально" 6
В Петрозаводске доверенные лица кандидатов в президенты РФ, члены политических партий поделились своими мыслями о явке в Карелии и избирательной кампании в целом.
Каждый голос – решающий 2
16.03.2018 15:40
"Все меры озвучить не могу, но будем готовы" 1
15.03.2018 12:06
Алексей Бахилин: "Избиратель у нас – требовательный" 3
15.03.2018 11:06
Жизнь "под снос" 5
14.03.2018 11:01
Вся аналитика

Чтиво

19.03.2018 13:09
Без политики
Белорусская офтальмология дает фору Карелии 2
Наш соотечественник, предприниматель из Литвы Олег Ковригин, который приехал в Карелию с желанием создать в нашей республике лучшую офтальмологию в России, пригласил журналистов трех ведущих карельских изданий в Белоруссию, чтобы показать, как там работают построенные им офтальмологические центры.
Как я к Путину ездила 12
07.03.2018 13:27
Карелии грозит биатлонный бум? 2
06.03.2018 14:05
Баба с пакетами 18
01.03.2018 12:49
архив чтиво

Медиа

Битва салютов в Петрозаводске
19.03.2018 10:22
все фото и видео

Опрос

Как вы голосовали на прошедших выборах президента России?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»