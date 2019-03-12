В ГИБДД Карелии рассказали, сколько пьяных водителей поймали в праздничные дни

За праздничные дни пресечено 1105 нарушений ПДД, сообщили в ГИБДД Карелии.

Сотрудники ГИБДД Карелии с 8 по 10 марта пресекли 1105 нарушений ПДД, а также отстранили от вождения 26 водителей, позволивших себе сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения.