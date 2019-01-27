В ГИБДД Карелии сообщили, что в ДТП на улице Профсоюзов пострадали дети

Авария с участием трех машин произошла 26 января на улице Профсоюзов в Петрозаводске, по информации ГИБДД Карелии.

Напомним, коррреспондент "Столицы на Онего" запечатлел последствия ДТП, произошедшего 26 января на ул. Профсоюзов, 10, около сетевого магазина. Маршрутка столкнулась с "ВАЗ-2115".

В 22.20 вечера водитель пассажирского микроавтобуса Mеrсedes допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с встречным автомобилем "ВАЗ-2115".

От столкновения "ВАЗ" отбросило на стоящий автомобиль Skoda. В результате происшествия водитель "ВАЗ" и его несовершеннолетние пассажиры (девочки 6 и 13 лет) получили травмы.

Шестилетний ребенок в момент ДТП находился в детском удерживающем устройстве.

В автомобиле Mеrсedes пострадали две пассажирки, женщины 54 и 59 лет. Всем пострадавшим в аварии оказана медицинская помощь.