В ГИБДД назвали районы, где произошло больше всего смертельных ДТП

С начала года, в Карелии произошло 124 трагических происшествия, которые унесли жизни 14 человек, травмы различной степени тяжести получили 178 участников движения, сообщили в ГИБДД Карелии.

Чаще всего ДТП происходят в городах и населенных пунктах, однако, наиболее тяжкие последствия отмечены на федеральных трассах.

Так, в 33 дорожных авариях восемь человек погибли и 47 человек получили травмы. Наибольшее число ДТП и травмированных в них людей зарегистрировано в Олонецком и Сортавальском районах. Вместе с тем есть погибшие в Беломорском, Прионежском и Пряжинском районах.

Каждое третье ДТП на федеральной дороге произошло в результате превышения скоростного режима и выезда на полосу встречного движения. В 10 таких ДТП шесть человек погибли и 15 человек получили травмы. В двух случаях водители управляли автомобилем ранее лишённые права управления. В результате нарушения режима труда и отдыха произошло два происшествия, в которых один человек погиб и три человека получили травмы различной степени тяжести.