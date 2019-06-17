В ГИБДД объяснили, почему пенсионер спровоцировал групповое ДТП в Петрозаводске

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На Древлянке 60-летний водитель спровоцировал столкновение трех автомобилей, пострадали два человека, сообщили в ГИБДД Карелии.
В воскресенье в 17.10 на Лососинском шоссе в районе Древлянского кольца 60-летний водитель Citroen врезался в двигавшийся в попутном направлении Ford, который от столкновения отбросило на остановившийся автомобиль Skoda, сообщали в ЕДДС города.
После ДТП водитель Citroen был госпитализирован, пассажиру Ford назначено амбулаторное решение.
Как объяснили в ГИБДД, ДТП произошло, потому что водитель Citroen в результате плохого самочувствия потерял контроль над управлением транспортного средства.
Момент столкновения зафиксировали камеры видеонаблюдения компаний "Ситилинк" и "Сампо.ру".
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