В ГИБДД объяснили, почему пенсионер спровоцировал групповое ДТП в Петрозаводске

На Древлянке 60-летний водитель спровоцировал столкновение трех автомобилей, пострадали два человека, сообщили в ГИБДД Карелии.

В воскресенье в 17.10 на Лососинском шоссе в районе Древлянского кольца 60-летний водитель Citroen врезался в двигавшийся в попутном направлении Ford, который от столкновения отбросило на остановившийся автомобиль Skoda, сообщали в ЕДДС города.

После ДТП водитель Citroen был госпитализирован, пассажиру Ford назначено амбулаторное решение.

Как объяснили в ГИБДД, ДТП произошло, потому что водитель Citroen в результате плохого самочувствия потерял контроль над управлением транспортного средства.

Момент столкновения зафиксировали камеры видеонаблюдения компаний "Ситилинк" и "Сампо.ру".