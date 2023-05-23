В ГИБДД Петрозаводска рассказали подробности аварии с велосипедистом на улице Правды

Перелетевший через руль велосипеда мужчина был госпитализирован.

В госавтоинспекции Петрозаводска уточнили подробности аварии, произошедшей в понедельник, 29 мая, на пересечении улиц Правды и Варламова.

ДТП произошло в 17.03 вечера. В районе дома № 29 произошло столкновение автомобиля Kia и велосипеда. В результате аварии 36-летний велосипедист был госпитализирован с травмами.

Напомним, ранее было выложено видео аварии. Маневр автомобиля заставил велосипедист резко затормозить, он перелетел через руль и врезался в машину.